Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı

25.01.2021 07:07
Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberine göre KUALA Malezya'nın doğu kıyılarında Vietnam'a ait 2 balıkçı teknesine, ülke karasularına izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle el konuldu.

KUALA Malezya'nın doğu kıyılarında Vietnam'a ait 2 balıkçı teknesine, ülke karasularına izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle el konuldu.

Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan haberde, sahil güvenlik yetkililerinin, Terengganu eyaletinin kıyılarına izinsiz giriş yapan 2 balıkçı teknesi tespit ettikleri bildirildi.

Uyarılara rağmen Malezya karasularından uzaklaşmayan teknelere el konulduğu, içindeki 16 balıkçının da gözaltına alındığı kaydedildi.

Sahte lisans kullandıkları tespit edilen Vietnam uyruklu balıkçılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve bir süre karantinada bekletilecekleri açıklandı.

Sahil Güvenlik, Vietnam, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti
İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi         
07:17
Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi         
00:57
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı         
00:30
İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı         
23:03
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor         
21:01
Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı         
20:53
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 07:52:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei