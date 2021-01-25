Sahte lisans kullandıkları tespit edilen Vietnam uyruklu balıkçılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve bir süre karantinada bekletilecekleri açıklandı.

Uyarılara rağmen Malezya karasularından uzaklaşmayan teknelere el konulduğu, içindeki 16 balıkçının da gözaltına alındığı kaydedildi.

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