Son dakika haber... Malezyalı muhalif lider Enver İbrahim, yeni hükümeti kurabileceğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Malezyalı muhalif lider Enver İbrahim, yeni hükümeti kurabileceğini açıkladı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre KUALA Malezya'da ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, yeni bir hükümet kurabilecek çoğunlukta milletvekili desteğini bulundurduğunu öne sürdü.

Son dakika haber... Malezyalı muhalif lider Enver İbrahim, yeni hükümeti kurabileceğini açıkladı Açıklaması, System.String[]

KUALA Malezya'da ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, yeni bir hükümet kurabilecek çoğunlukta milletvekili desteğini bulundurduğunu öne sürdü.

Basın toplantısı düzenleyen Enver İbrahim, meclisteki Malay ve Müslüman ağırlıklı partilerle anlaşma sağlayıp yeni bir iktidar koalisyonu kurmayı planladığı iddialarına açıklık getirdi.

Malezya'nın çalkantılı zamanlarda zorlukların üstesinden gelecek istikrarlı bir hükümete sahip olması gerektiğini belirten Enver, "Maalesef şu an, kriz yönetimindeki başarısızlığı nedeniyle ülkeyi ekonomik gerilemeye ve etnik çatışmalara sürükleyebilecek istikrarsız bir hükümetimiz var." dedi.

"Milletvekillerinden hatırı sayılır bir destek aldım"

Enver, mevcut durumdan rahatsız olan farklı partilerden birçok milletvekiliyle görüştüğünü vurgulayarak, "Görüştüğüm kişiler, hükümeti devralmam için bana açık desteklerini beyan etti. Şu an milletvekillerinden hatırı sayılır bir destek aldım ve bunu en kısa zamanda Majesteleri Kral'a sunacağım." ifadesini kullandı.

Kendi başbakanlığında yeni hükümet kurmasını destekleyen çoğu milletvekilinin Malay ve Müslüman olduğunu kaydeden Enver, "Kuracağım hükümet ağırlıkla Malay ve yerel etnik gruplardan isimlerden oluşacak, fakat ülkedeki bütün etnik grupları temsil edecek. İslam'ın ülkedeki konumu, Malay dili, Malay ve yerel etnik grupların özel statüsüne dair prensipleri tamamen destekleyeceğiz." diye konuştu.

Enver, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah şu an hastanede tedavi gördüğü için görüşmesinin ertelendiğini kaydetti.

"Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti artık düşmüştür"

Kurmayı planladığı hükümetle ülkedeki siyasi ve etnik krizlere son vereceğini ileri süren Enver, "Arkamdaki açık ve tartışmasız destekle, Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti artık düşmüştür. Majesteleri Kral sağlığına kavuşur kavuşmaz kendisiyle görüşüp bundan sonra olacaklara dair halkı bilgilendireceğim." dedi.

Enver İbrahim'in açıklamasının ardından, mecliste 11 milletvekili bulunduran muhalefet partilerinden Malezya Milli Güven Partisi (AMANAH), Enver'in başbakanlığına tam destek vereceklerini açıkladı.

Diğer partilerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İktidardan ise Enver'e karşı ilk açıklamayı, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hayri Cemaleddin yaptı. Bakan Hayri, sosyal medya paylaşımında, Enver'in mevcut hükümetin düştüğüne dair sözlerinin altını çizerek "Bakanlar kurulu toplantısını yeni bitirdik. Hiçbir şeyin düştüğü yok." ifadesini kullandı.

Malezya'daki siyasi kriz ve hükümet değişimi

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS), dönemin Başbakanı Mahathir Muhammed'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası siyasi krize yol açmıştı.

Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.

Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.

Ulusal İttifaka Mahathir'in yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta başbakan olarak atadığı Muhyiddin'e hükümeti kurma görevi vermişti.

Mahathir, Muhyiddin'in ve Ulusal İttifakın mecliste çoğunluğu bulunmadığını öne sürerek parlamentonun güven oylaması için en kısa zamanda toplanmasını talep etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Malezyalı muhalif lider Enver İbrahim, yeni hükümeti kurabileceğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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