Son dakika haber! Mali, BM misyonu askeri rotasyonlarını askıya aldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Mali, BM misyonu askeri rotasyonlarını askıya aldı

15.07.2022 02:41
Son dakika haber! Mali, BM misyonu askeri rotasyonlarını askıya aldı

Son dakika haberine göre Mali askeri hükümeti, Fildişi Sahili'nden ülkeye izinsiz geldiği için 49 askeri gözaltına aldıktan sonra Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) rotasyonlarını askıya aldı.

Mali askeri hükümeti, Fildişi Sahili'nden ülkeye izinsiz geldiği için 49 askeri gözaltına aldıktan sonra Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) rotasyonlarını askıya aldı.

Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, ülkede MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, planlanan veya duyurulan rotasyonların, "ilgili Mali yapıları ile MINUSMA arasında bir koordinasyon toplantısı" yapılıncaya kadar askıda kalacağı ifade edildi.

Hükümetin askıya alma kararının, "ulusal güvenlik bağlamıyla bağlantılı nedenlerden" olduğu aktarılan açıklamada, Mali'nin, kararın kaldırılması için koşullar yaratmak için özenle çalışacağı kaydedildi.

BM'den acil çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, barış güçlerinin rotasyonunun askıya alınmasının ardından meselenin acilen çözülmesi çağrısında bulundu.

Rotasyonun, misyonun operasyonel etkinliği ile personelin emniyeti ve güvenliği için çok önemli olduğunun altını çizen Haq, "Özellikle ilgili personelin bir kısmının birkaç ay önce görevden alınması gerektiğinden, acil bir çözüm için tüm çaba gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Haq, Mali'deki BM misyonunun, birliklerin planlanan rotasyonundan önce ilgili Mali makamları ile MINUSMA arasında yapılacak bir koordinasyon toplantısı hakkında bilgilendirildiğini kaydederek, misyonun, gecikmeden müzakerelere katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Haq, gözaltına alınan askerlerin ülkedeki BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) resmi olarak bir parçası olmamasına rağmen, Ulusal Destek Unsurlarının gönderilmesinin "barışı koruma görevlerinde yaygın bir uygulama" olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Fildişi Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mali, BM misyonu askeri rotasyonlarını askıya aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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