Mali'de 41 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin anısına bugün itibarıyla 3 günlük ulusal yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou kentinin Zambougou mevkisinde 3 Ağustos'ta kamyon ile yolcu otobüsü çarpışmıştı.

Kazada 41 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.