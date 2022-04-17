Son dakika haber... Mali'de askeri aracın yola tuzaklanan EYP'ye çarpması sonucu 3 asker öldü - Son Dakika

Mali'de askeri aracın yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcıya (EYP) çapması sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesindeki Nouh Peulh köyü civarında devriye gezen askeri aracın yola tuzaklanmış EYP'ye çarptığı belirtildi.

EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.