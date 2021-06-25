Mali'de, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde devriye gezen askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 Alman askerin yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının haberine göre Alman Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'nu Mali'deki saldırıya ilişkin bilgilendirdi.

Saldırıda 12'si Alman, biri de başka ülkenin askeri olmak üzere 13 askerin yaralandığı ifade edilirken, Alman askerlerinin durumun "stabil" olduğu kaydedildi.

Haberde, saldırının bu sabah hareket etmeyen araçlara karşı yapıldığı ifade edilerek, yaralıların sayısının yüksek olmasından dolayı Fransız ve BM'ye ait birer askeri uçağın kurtarma çalışmasına katıldığı belirtildi.

Mali'de MINUSMA kapsamında yaklaşık 900 Alman asker görev yapıyor.