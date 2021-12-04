Üye Girişi
Son dakika haber: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 31 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 31 kişi öldü

04.12.2021 15:24
Son dakika haber: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 31 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Mali'de bir köye düzenlenen terör saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'de bir köye düzenlenen terör saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Bandiagara kentinden yerel yetkili N'Dinde Ongoiba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandiagara'ya 10 kilometre mesafedeki Songho Gare köyüne dün silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Ongoiba, köyde her cuma kurulan pazara giden satıcıları taşıyan otobüsün teröristlerce silahlı saldırıya uğradığını ve akabinde otobüsün alev aldığını kaydetti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 31 kişinin öldüğünü belirten Ongoiba, 9 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri, saldırılarına devam ediyor.

Togo Cumhuriyeti, Saldırı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 31 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? 17:57 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti 17:17 Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Son Dakika Haberleri
20:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
20:25 İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada
20:23 Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
20:09 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi
20:07 AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
20:06 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
20:02 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
19:26 Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi
19:18 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi         
20:43
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü         
17:54
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!         
15:01
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket         
10:51
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 20:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 31 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement