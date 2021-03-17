Son dakika haber... Mali'de karakola düzenlenen saldırıda 33 asker öldü - Son Dakika

Mali'nin kuzeyinde karakola düzenlenen saldırıda 33 asker yaşamını yitirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Mart'ta Ansango bölgesine 60 kilometre mesafedeki Tessit kasabasındaki karakolun silahlı teröristlerce saldırıya uğradığı bildirildi.
Saldırıda 33 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8'i ağır 14 askerin yaralandığı kaydedildi.
Şubat başında Mopti bölgesindeki bir karakolu hedef alan saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.
Aynı dönemde, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza'daki askeri üsse düzenlenen saldırıda da 20 barış gücü askeri yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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