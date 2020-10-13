Son dakika haber... Mali'de orduya iki ayrı saldırı: 12 asker öldü - Son Dakika

Mali'de ordu birliklerine gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 12 asker hayatını kaybetti.

Mali Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarındaki askeri üslere gerçekleştirilen saldırılarda 12 Mali askerinin öldürüldüğü bildirildi. Mopti bölgesindeki bir askeri noktaya gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 9 askerin hayatını kaybettiği ve yaralı askerlerin bulunduğu kaydedildi.

Bugün sabah saatlerinde ise bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerine gerçekleştirilen saldırıda da 3 askerin hayatını kaybettiği ve 10 askerin yaralandığı belirtildi. - BAMAKO