Son dakika haber... Mali'de orduya iki ayrı saldırı: 12 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Mali'de orduya iki ayrı saldırı: 12 asker öldü
13.10.2020 18:29
Son dakika haberine göre Mali'de ordu birliklerine gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 12 asker hayatını kaybetti.
Mali'de ordu birliklerine gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 12 asker hayatını kaybetti.
Mali Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarındaki askeri üslere gerçekleştirilen saldırılarda 12 Mali askerinin öldürüldüğü bildirildi. Mopti bölgesindeki bir askeri noktaya gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 9 askerin hayatını kaybettiği ve yaralı askerlerin bulunduğu kaydedildi.
Bugün sabah saatlerinde ise bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerine gerçekleştirilen saldırıda da 3 askerin hayatını kaybettiği ve 10 askerin yaralandığı belirtildi. - BAMAKO
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