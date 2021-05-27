Son dakika haber: Mali'de tutuklanan geçici devlet başkanı ve başbakan serbest bırakıldı - Son Dakika

Mali'de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane, serbest bırakıldı.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordunun Ağustos 2020'de yaptığı darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw ve Başbakanı Moctar Ouane geçtiğimiz pazartesi günü ordu tarafından tutuklanmıştı. Dün gerçekleştirilen görüşmeler sırasında heyet önünde görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Ndaw ve Ouane, serbest bırakıldı. İsminin açıklanmaması şartıyla Fransız medyasına konuşan Malili bir yetkili, "Geçici devlet başkanı ve başbakan gece saat 01.30 civarında serbest bırakıldı. Sözümüze sadık kaldık" ifadelerini kullandı. Aile üyeleri de iki ismin serbest bırakıldığını doğruladı.

Öte yandan, Devlet Başkanı Yardımcısı Albay Assimi Goita'nın Özel Danışmanı Baba Cisse, dün yaptığı açıklamada Ndaw ve Ouane'nin istifa ettiklerini duyurarak, "Serbest bırakılmaları ve yeni bir hükümetin kurulması için müzakereler sürüyor" demişti. Saatler sonra yeni bir açıklama yapan Cisse, iki ismin güvenlik gerekçesi ile kademeli olarak serbest bırakılacağını ifade etmişti.

Geçiş hükümetinde Başkan Yardımcısı olan Goita, Ndaw ve Ouane'yi yeni bir hükümet kurmadan önce kendisine danışmadıkları için geçiş tüzüğünü ihlal etmekle suçlamıştı. - BAMAKO