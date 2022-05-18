Son dakika haber... Mali'deki darbe girişimiyle ilgili 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Mali'deki darbe girişimiyle ilgili 7 kişi tutuklandı

18.05.2022 02:49
Son dakika haber... Mali'deki darbe girişimiyle ilgili 7 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Mali'de 11-12 Mayıs'ta bir grup subay ve astsubayın darbe girişiminde bulunmasına ilişkin açılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

Mali'de 11-12 Mayıs'ta bir grup subay ve astsubayın darbe girişiminde bulunmasına ilişkin açılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başarısız darbe girişimiyle ilgili yakalanan 7 kişi "devletin iç güvenliğine saldırmak ve istikrarı bozmaya çalışmak" suçlamasıyla Bamako'da hakim karşısına çıktı.

Haklarında tutuklama kararı verilen kişiler arasında cunta hükümetinde meclis görevi yapan Ulusal Geçiş Konseyi'nde (CNT) görevli Yarbay Amadou Keita'nın olduğu da öğrenildi.

CNT Savunma Komisyonu raportörlüğü yapan Keita'nın CNT Başkanı Malick Diaw'ın yakını olması ise dikkati çekti.

Yerel kaynaklar, cunta lideri ve geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya karşı ordu içinde bir süredir ciddi tepkiler olduğunu belirtiyor.

Ordu içinde uzun süredir emir-komuta zincirinin aksadığı, Goita'nın askere güvenmediği için silah vermediği ve bu nedenle ülkenin güvenliğini sağlamak için Rus paralı güvenlik şirketi Wagner ile anlaştığı yorumları yapılıyor.

Mali'deki cunta hükümeti, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bir grup subay ve astsubayın 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğunu ancak girişimin başarısız olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, bu askerlerin "Batılı bir ülke tarafından desteklendiği" de belirtilmiş ve daha fazla detay verilmemişti.

Mali'de önce 2020 Temmuz, ardından da 2021 Mayıs'ta aynı grup tarafından darbe yapılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mali'deki darbe girişimiyle ilgili 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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