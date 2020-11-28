Son dakika haber... Maliye Bakanı Elvan:  Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik - Son Dakika

İstanbul DHA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB üyeleriyle yapılan toplantı sonrası, "Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.