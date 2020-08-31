2 Kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri Malkara ilçesinde 2 gün önce Murat Gül'ün (42) kullandığı 59 ADA 768 plakalı midibüs, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Çiftçi'nin (80) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobille çarpışmış,

Yaralanan sürücü Çiftçi ve otomobilde bulunan eşi Fikriye Çiftçi (75), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazada Ahmet Çiftçi ve Fikriye Çiftçi (75) de bir süre sonra hastanede hayatını kaybetmişti.