Son dakika haber: Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi zarar gördü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı kırsaldaki Deveci mahallesi 1'inci Köprü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen bir tarlada kalan ayçiçeği sapları yakılmak istendi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak geniş bir alana yayıldı. Yangının ağaçlık alana da sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, Malkara Orman İşletme Şefliği ve Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu çevredeki ağaçlar ile 700 dönüm arazi zarar gördü.