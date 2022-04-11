Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişiden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malkara ilçesinde yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyonların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Malkara'da uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı - Son Dakika