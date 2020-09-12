Son dakika haber... Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika haberine göre Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, "Akdeniz'in güvenliği için değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı, Akdeniz'de olan bitene bağlı." dedi.

Son dakika haber... Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, " Akdeniz'in güvenliği için değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı, Akdeniz'de olan bitene bağlı." dedi.

Bartolo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Turizm Belek Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Bartolo, Antalya'da olmanın çok güzel olduğunu, tekrar gelmek istediğini belirterek, kentte tarihi ve arkeolojik olarak görülmesi gereken önemli yerler olduğunu söyledi.

Çok sayıda Maltalı'nın Türkiye'ye seyahat ettiğini, Antalya'ya geldiğini vurgulayan Bartolu, turizmin iki ülkenin birlikte çalıştığı bir alan olduğunu belirtti.

Bartolu, pandeminin iyi yönetilmesinin ardından turizmi yeniden başlatmak istediklerini vurgulayarak, "Hem Türkiye hem de Malta daha az turist gelmesinden dolayı mağdur. Turizm iki ülkenin ekonomisi için çok önemli bir sektör." diye konuştu.

Türkiye ile Malta arasında çok iyi ikili ilişkilerin olduğunu ifade eden Bartolu, Malta'daki Türk şirketlerinin çok iyi bir ünü olduğunu, nitelikli ve önemli projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye ile Libya konusunda oluşturdukları ilişkiden dolayı çok memnuniyet duyduklarını dile getiren Bartolu, şunları kaydetti:

"Bu sadece Akdeniz'in güvenliği için değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı, Akdeniz'de olan bitene bağlı. Biz de tek bir Libya istiyoruz. Bölünmemiş bir Libya istiyoruz. Hep birlikte Libya halkının refahını artırmak istiyoruz. Anlamanız gerekir ki Malta'dan Libya'ya sadece 40 dakikalık bir uçuşla varılıyor. Dolayısıyla herhangi bir istikrarsızlık ya da mülteciler, Libya'dan Malta'ya doğru gelecek olursa bizim için tabii ki sorun demek. Çünkü biz çok küçük bir adayız. Sadece 360 kilometrekarelik bir ülke. Türkiye'nin tamamıyla kıyasladığınız zaman Malta ne kadar küçük. Zaten bir haritada parmağınızı koyduğunuzda, Malta'yı kaplıyorsunuz, göremiyorsunuz."

Malta'nın 450 bin nüfusu olduğunu hatırlatan Bartolu, "Ocak ve şubatta iki bin mülteci geldiği zaman bizim için alarm verici bir durum. Marttan beri Türkiye ile çok iyi bir iş birliğimiz oldu. Sahil Güvenlik konusundaki iş birliğimiz sayesinde 300 bin kişinin Malta'ya gelmesini engelledik. Eğer o 300 bin kişi gelseydi ve üstüne Kovid-19 kriziyle birlikte bizim için gerçekten ulusal bir kriz olurdu. 450 bin nüfusu olan bir ülkeye, eylül ayı itibarıyla bir senede 5 binden fazla kişi geldi. Bu, bizim için sorun yaratan bir durum." ifadelerini kullandı.

"Barışçıl bir çözüm bulmak istiyoruz"

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyaretlerde bulunduğuna değinen Bartolu, o ülkelere Doğu Akdeniz konusunda verdiği mesajı Türkiye'de de tekrarlamak istediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki durumun çok gergin olduğunu vurgulayan Bartolu, "Durumun daha kötü olmaması için neler yaptığımıza ve söylediğimize çok dikkat etmeliyiz. Herhangi bir agresif tutum tabii ki yardımcı olmuyor. Bundan sonraki dönemde sadece diyalog bizim için doğru tutum olacaktır. Tabii ki orta yollu olmak çok kolay olmuyor ama bu olmazsa askeri bir çatışma tabii ki çok acı verici ve istenmeyen bir şey olur. Dolayısıyla biz her zaman çağrılarda bulunduk. Burada barışçıl bir çözüm bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Bartolu, Akdeniz'deki durumun çok çetrefilli olduğunu söyledi.

"Adil bir çözüm olması çok önemli"

Dolayısıyla burada çok kolay bir formül olmayacağını anlatan Bartolu, "Çözüm bulmak tabii ki çok kolay olmayacak. Hep birlikte barışçıl bir çözümü bulmaya çalışmak, birlikte konuşmak çok daha iyi olur, agresif açıklamalar yapmaktansa. Çünkü bunlar sadece insanları zaten olduklarından daha da kızgın hale getirir. Biz küçük bir ülkeyiz. Akdeniz'in bu tarafında olsaydık ne derdik? Aslında aynı şeyi söylerdik. 'İhtilaflar barışçıl şekilde ve müzakereler yoluyla uluslararası hukuka saygı çerçevesinde çözümlenmeli' diyoruz, derdik." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin çıkarına bakmak gerektiğini vurgulayan Bartolu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birilerini dışlamak sorunları çözmez, tam tersine gelecek için daha çok sorun yaratır. Gelecekte bu tür sorunlar sizin peşinizi bırakmaz. O yüzden gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Evet tabii ki ulusal çıkarlarınız önemli. Çünkü bir orta yol dediğimizde bir kapitülasyon da ya ulusal çıkarlarınızı unutun demiyoruz. O yüzden çetrefilli bir durum diyorum. Gerçekten de çok farklı çıkarların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Buna tarih ve coğrafyanın getirdiği zorluklar da ekleniyor. Birçok ülkenin birbiriyle çatışan çıkarları söz konusu olabiliyor. Gerçekten de ilerlemek için sadece barışçıl çözüm söz konusu olabilir. Dolayısıyla diyalog dediğim zaman, gerginliği azaltmaya yönelik adımlar dediğimde bu tür teklifleri yapan ülkeleri biz çok olumlu karşılıyoruz. Çünkü şu an zaten gergin olan durumu daha da gerginleştirmeye gerek yok. Adil bir çözüm olması çok önemli. Herkes için adil olması gerekiyor, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor. Unutmayın ki Malta, insanlığın ortak kültürel miras kavramının doğduğu ülke. Dolayısıyla bizim için son derece önemli bu çözümün dostane barışçıl olması, uluslararası hukuka ve söz konusu herkesin çıkarına uygun şekilde olması çok önemli.'"

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz, Avrupa, Malta, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Emekli öğretmen Fettah Kazıl, evinde ölü bulundu Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var         
18:08
Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor         
17:45
Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti         
17:31
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü         
16:51
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi         
13:13
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 23:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei