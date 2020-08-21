Son dakika haber... Maltepe'de çakar denetimi yapıldı - Son Dakika

Maltepe'de polis ekipleri çakar denetimi yaptı.
Maltepe İdealtepe Köprüsü üzerinde Trafik Şube ekiplerince ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin (çakar-siren) usulsüz kullanımı konusunda denetimler yapıldı.
D-100 karayolu üzerinde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, usulsüz çakar kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.
Araçlarında yasa dışı çakar-siren bulunduran vatandaşlara gerekli cezai işlemler uygulandı.
İstanbul genelinde sabah 07.00-10.00 ve akşam 18.00-20.00'de yapılan denetimlerin süreceği bildirildi.