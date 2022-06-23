Son dakika haberleri: Maltepe'de cip ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Maltepe'de cip ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de D-100 karayolunda cip kullanan sürücü, ticari araca çarparak kazaya sebep oldu. Kazada 2 sürücü yaralanırken, cip sürücüsünün güçlükle ayakta durması ve cip içerisinde bulunan alkol şişesi kameralara yansıdı.

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 karayolunda 34 FBL 367 plakalı Dacia markalı cipin sürücüsü M.E.B isimli kişi, yolda makas atarken aynı istikamette ilerleyen, 34 KN 8415 plakalı Dacia marka C.Ç kontrolündeki ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç şoförü C.Ç. ağır yaralandı. Cipin sürücüsü ise bariyerlere çarparak durabildi. Araç içerisinden çıkmayan sürücü, polis ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya sebebiyet veren sürücünün ayakta güçlükle durması ve cip içerisinde bulunan alkol şişesi ise kameralara yansıdı.

Yaralı ticari araç sürücüsü C.Ç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren sürücü M.E.B ise alkol testi uygulanması için hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle, D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılmasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Sedyeye yattı, ayak ayak üstüne attı

Sağlık ekipleri tarafından sedyeye yatırılan sürücü M.E.B'nin sedye üzerinde ambulansa taşınırken ayak ayak üstüne atması ve rahat tavırları pes dedirtti.

Öte yandan, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.