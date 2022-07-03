MALTEPE'DE GECEKONDUDA YANGIN

MALTEPE'de gecekonduda çıkan yangın yakınında bulunan 2 gecekonduya da sıçradı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekondularda hasar oluştu.

Yangın saat 14.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yakınlarda bulunan 2 ayrı gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar gecekondulardan tahliye edilirken mahalle sakinleri kendi çabalarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken mahalle sakinleri de soğutma çalışmalarına destek verdi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekondularda hasar oluştu.

Yangında evi zarar gören Ferhat Acar, "Dışarı çıktık, baktık arka taraf yanıyor. Hortumlarla müdahale etmeye çalıştık. Biz de kendimizi zor dışarı attık. Dışarı çıkınca da halk bize yardım etti. Birazını söndürdük. 15-20 dakika sonra itfaiye geldi. İtfaiye de bize yardım etmiş oldu. Halimiz bu, bir şey yapamıyoruz. Biz de izliyoruz şu an. Şu anda benim bildiğim 3 tane ev yandı. Buradan başladı alt tarafa sıçradı, orada biz oturuyoruz." dedi.