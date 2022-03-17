Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

17.03.2022 09:37

MALTEPE'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

MALTEPE'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli yoldan geçerken başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe'de yaşandı. Maltepe'de 5 farklı iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı. Polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatılan E.Ç Maltepe Büyükyalı Köprüsü altında çaldığı cihazlarla yakalandı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı
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Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada 6 farklı iş yerinden 740 bin TL değerinde hırdavat ve iş makinesi malzemesi çalan hırsızlar kamerada 6 farklı iş yerinden 740 bin TL değerinde hırdavat ve iş makinesi malzemesi çalan hırsızlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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