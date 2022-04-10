Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

10.04.2022 02:51

Son dakika gündem haberine göre MALTEPE'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

MALTEPE'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Trafikte otomobillerin hareket ettiği sırada yaşanan saldırı, cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Trafikte yaşanan kavga saat 21.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı 34 UTK 80 plakalı otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı 34 CTY 705 plakalı otomobilin önüne geçmek istedi. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, "Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım" dedi. Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! MALTEPE'DE İÇİNDE ÇOCUK BULUNAN OTOMOBİLİN AYNASINI KIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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