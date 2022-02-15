Maltepe'de, ilgisine karşılık vermediği için komşusu Ayşegül Aktürk'ü öldüren sanık ile suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia edilen babasının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp ile tutuksuz yargılanan baba Bayram Eralp ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Ayşegül Aktürk'ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Muharrem Eralp, kendisini öldürmek istediğini belirterek, "Kayıtlardan da bunu görmüşsünüzdür. Maktul bana 'Kendini öldür.' deyince ben de öldürmek amacıyla kendimi bıçaklamaya başladım. Keşke ben ölseydim. Çok pişmanım. Herkesten çok özür dilerim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz yargılanan sanık Bayram Eralp ise bu zamana kadar kimseye bir kötülüğünün olmadığını belirterek, bıçağı saklamak ya da yok etmek gibi bir niyetinin olmadığını, polisin de olay yerine geldiğinde bıçağı bulduğunu söyledi.

Öldürme eylemini internetten araştırmış

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Ali Pehlivanoğlu, sanık ile ölen Ayşegül Aktürk arasında gönül ilişkisi olduğunu, daha sonra aralarında nedeni tam da bilinmeyen bir sebepten dolayı anlaşmazlık çıktığını belirtti.

Sanığın, bu nedenle olay günü maktulü bıçakla öldürdüğü ve kendisini yaralamaya çalıştığı anlatılan mütalaada, sanığın, bu sırada olay yerine gelen kardeşini, kendisine engel olmaya çalışırken yaraladığı aktarıldı.

Mütalaada, sanığın internet üzerinden yaptığı araştırmalarla bu öldürme eylemi için hazırlandığına dair bir çok delilin tespit edildiği vurgulanarak, sanığın üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, mütalaada, sanık Muharrem Eralp'in kardeşi Murat Eralp'e yönelik eylemine ilişkin "kardeşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, diğer kardeşi Meryem Eralp'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralamasına ilişkin de "kardeşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın babasının beraati istendi

Mütalaada, sanığın kardeşlerine yönelik eylemlerini olası kastla işlediği gerekçesiyle bu suçlardan verilecek cezada indirim yapılması gerektiği kaydedildi.

Diğer sanık Bayram Eralp hakkında ise olayda kullanılan bıçağı sakladığı gerekçesiyle "suç delillerini gizlemek" suçundan dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, suçun unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Muharrem Eralp, telefon kayıtlarında yer alan araştırmaların kendisini öldürmeye çalışmasıyla ilgili olduğunu belirterek, "Keşke ben ölseydim. O yaşasaydı. Ben tasarlayacak olsam neden bunu evimin önünde yapayım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Bayram Eralp da adalete güvendiğini, kötü bir niyetinin olmadığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Eralp'in tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem Eralp'in gönül ilişkisi yaşamak istediği Ayşegül Aktürk'ün, yaşadığı binanın önünde bıçaklayarak ölümüne neden olduğu, kendisini de karnından ve bileklerinden yaraladığı anlatılıyor.

Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'ü önceden tehdit ettiği vurgulanan iddianamede, sanığın üzerinde 2 bıçak taşıdığı, sık sık kadını rahatsız ettiği, iş yerine geldiği ve "seni başkasına yar etmem" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, sanığın babası Bayram Eralp'in de olayda kullanılan bıçağı yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.