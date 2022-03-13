MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA - Son Dakika
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MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

13.03.2022 10:36

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kimi sürücüler zor anlar yaşarken kimi otomobil sürücüleri ise Maltepe'de karlı yolda drift yaptı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kimi sürücüler zor anlar yaşarken kimi otomobil sürücüleri ise Maltepe'de karlı yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, kimi araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Maltepe'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki otomobil sürücüsü kar üzerinde drift yaptı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları izledi.

MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA
MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA
MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

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Otomobil, İstanbul, Maltepe, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA - Son Dakika
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