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Son dakika haber! Maltepe'de kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Maltepe'de kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

11.07.2021 15:29

Son dakika gelişmesine göre MALTEPE'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık kocası Ümit Filiz (35) tarafından bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk annesi Deniz Filiz, son yolculuğuna uğurlandı.

MALTEPE'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık kocası Ümit Filiz (35) tarafından bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk annesi Deniz Filiz, son yolculuğuna uğurlandı. Deniz Filiz'in yakını Ahmet İsabetli, "Aralarında bir uzaklık vardı. Hatta uzaklaştırma çıkarılmış. Ondan sonra tekrar tacize başlamış. Ondan sonra bu elim olay oluyor zaten" dedi. Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda 42 yaşındaki Deniz Filiz, kocası Ümit Filiz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddialara göre eve sarhoş olarak geldiği belirtilen Ümit Filiz, kıskançlık yüzünden tartıştığı Deniz Filiz'i defalarca bıçakladı, talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Ümit Filiz ise tutuklanarak cezaevine konuldu.  Hayatını kaybeden Deniz Filiz, bugün Maltepe'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Deniz Filiz'in cenazesi Kartal Soğanlıktaki gasilhaneden alındıktan sonra İdealtepe'deki H.Z. Ebubekir Camii'ne getirildi. Cenaze törenine yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde dualar edilerek helallik alındı. Kılınan namazın ardından Deniz Filiz'in cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Deniz Filiz'in kardeşi ve 8 yaşındaki küçük kızı da tabuta son kez sarıldı. Deniz Filiz'in cenazesi daha sonra Aydınlı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"UZAKLAŞTIRILMA ÇIKARILMIŞ, BİR BUÇUK AY SONRA TEKRAR TACİZLERE BAŞLAMIŞ"

Cenazenin ardından soruları güçlükle yanıtlayan yakını Ahmet İsabetli, "Aralarında zaten bir uzaklık var. Yani sorunu tam bilmiyoruz anlamını ama bir uzaklık vardı. Hatta uzaklaştırılma çıkarılmış. Ondan bir buçuk ay sonra tekrar tacizlere başlamış. Ondan sonra bu elim olay oluyor zaten" dedi.

(Fotoğraf)


Deniz Filiz, Maltepe, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Maltepe'de kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika


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