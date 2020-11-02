Son dakika haber! - Maltepe'de koronavirüs kapsamında araçlara denetim

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Maltepe'de koronavirüs kapsamında araçlara denetim Maltepe'de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı.

- Maltepe'de koronavirüs kapsamında araçlara denetim İSTANBUL - Maltepe'de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı. Denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüleri polis tarafından durduruldu. D100 karayolu üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Maltepe'de de denetim yapıldı.

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