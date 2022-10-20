Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe D-100 karayolunda yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir ticari araca çarparak akan trafikte tehlike saçtı. Araca çarptıktan sonra bir sapağa giren süratli otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Ticari aracın sahibi aracına çarpan otomobilin peşinden gitse de yetişmeyi başaramadı.

Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Maltepe'de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

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