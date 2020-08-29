Son dakika haber! Maltepe'de ormanı yakan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Maltepe Başıbüyük'te bulunan ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle "kasten orman yakma" suçundan tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. "Ormanı yakmadım, suçsuzum" diyen şüpheli, itfaiyecilere yardım etmek için ormanlık alana gittiğini iddia etti.

Maltepe Başıbüyük Gölet üzerinde bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangına ilişkin Sercan U. (41) isimli şahıs, yangın bölgesinde motosikletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen zanlı "kasten orman yakma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan sorgulamada farklı konulardan 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ve terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

"İtfaiyecilere yardım ettim"

Şüpheli Sercan U. ifadesinde, "Ben olay günü işten çıktım evime giderken orman yangınını gördüm. Yangının büyük olduğunu görünce itfaiyenin peşinden ben de oraya gittim. Ben itfaiyecilere yardım ettim, dal parçası ile yangını söndürmeye ve yayılmasını engellemeye çalıştım. Yangın kontrol altına alındıktan sonra dumandan etkilendiğim için olay yerinden çıkıp temiz hava almak istedim. Yangından yaklaşık 30 - 40 metre ileride 2 - 3 metrekare kadar bir yerin tutuşturulup söndürüldüğünü gördüm. Bu hususu polis ekiplerine paylaşmak için yanlarına gittim. Konuyla ilgilenmeyip benim kimliğimi sordular, kimlikteki fotoğrafin bana benzemediğini belirttikleri için ehliyeti verdim, ehliyetim ile kimliğindeki fotoğrafları çelişkili buldular, ancak her iki belgedeki fotoğraflarım aynıdır, bundan sebep karakola götürüldüm ve yangınla ilişkilendirilmeye çalışıldım" dedi.

"Ormanı yakmadım"

İtfaiyecilere yardım etmek istediğini öne süren şüpheli, "Ben çilingirlik mesleği yapmaktayım, işlerime şahsıma ait olan motorum ile giderim. Motorumda da işimde kullandığım WD 40 pas sökücü ve yağlayıcı, iki adet zincir yağlayıcı sprey, 1 adet de balata temizleyici vardı. Bunların hepsi hem motorum ile ilgili hemde mesleğimle ilgilidir yani bu malzemeler ile orman yakmam söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL