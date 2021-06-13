Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alan, sahil ve ve parklarda koronavirüs ve asayiş denetimi yapıldı. Ayrıca ormanda oluşabilecek yangınlarla alakalı polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri dün 18.00 ile 22.00 saatleri arasında ormanlık alan, mesire alanları, piknik alanları, sahil bantları ve umuma açık iş yerlerinde koronavirüs ve asayiş denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde toplam 480 kişi, 2 bin 945 umuma açık iş yeri, toplam 3 bin 425 denetim yapıldı. Ormanlık alanda mangal yapanlara uyarılarda bulunan polis ekipleri, mangal için yakılan ateşi söndürdü. Maltepe sahilinde bir kadın, denetim yapan polis ekiplerine çiçek verdi.