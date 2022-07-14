Son dakika haber | Maltepe'de otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haber | Maltepe'de otluk alanda korkutan yangın

14.07.2022 17:52

Son dakika 3. sayfa haberine göre Maltepe'de otluk alanda korkutan yangınİSTANBUL Maltepe'de bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Maltepe'de otluk alanda korkutan yangın

İSTANBUL Maltepe'de bulunan otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Maltepe'de otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Maltepe'de otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
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