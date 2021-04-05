Son dakika haberleri! MALTEPE'DE PAKET SERVİS YAPAN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 YARALI - Son Dakika

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Maltepe Sahil yolunda paket servis yapan bir motosiklet, sahil yolunda geri geri gelen bir otomobile arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada yaralı bir halde yerde yatan motosiklet sürücüsünü arkadaşları yalnız bırakmadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Sokak içerisinden sahil yoluna çıkmaya çalışan Burak Sukes'in kullandığı 34 DSY 334 plakalı paket servis yapan motosiklet, geri geri gelen ve sürücüsü açıklanmayan 34 JG 9486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Burak Sukes yaralanırken, yerde yatarak ambulans bekleyen sürücüyü arkadaşları yalnız bırakmadı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre aksadı.

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Murat Sukes'e müdahale eden sağlık görevlileri, çevredeki vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı. Yaralı Murat Sukes, sedye ile ambulansa taşınarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, Otomobil gerisin geri geliyordu. Motosiklet arkadan çarptı dedi. Yaralı sürücü ve araçlar kaldırıldıktan sonra sahil yolunun trafik akışı normale döndü.