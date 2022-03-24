Son dakika haberi... İSTANBUL-MALTEPE'DE YANGIN PANİĞİ; BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-MALTEPE'DE YANGIN PANİĞİ; BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI

24.03.2022 07:45

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALTEPE'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı.

MALTEPE'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı.

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daireye müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, üst katlarda mahsur kalan bir kadın, "Oğlum daire de mahsur kaldı. Ne olur onu da kurtarın" dediği kameralara yansıdı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın da herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Çevre sakini Murat Öztürk, "Dışarıdan sesleri duyduk. Camdan baktığımızda gördük yangını. Bir yardımız olur mu diye geldik. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-MALTEPE'DE YANGIN PANİĞİ; BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-MALTEPE'DE YANGIN PANİĞİ; BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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