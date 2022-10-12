Son dakika haber... Mamak Belediyesi, Sıfır Atık Getirme Merkezi ile atıkları ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Mamak Belediyesi, Sıfır Atık Getirme Merkezi ile atıkları ekonomiye kazandırıyor

12.10.2022 12:22
Son dakika haber... Mamak Belediyesi, Sıfır Atık Getirme Merkezi ile atıkları ekonomiye kazandırıyor

Son dakika haberlerine göre Mamak Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi ile organik atıklar dışındaki evsel atıklar, doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Mamak Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi ile organik atıklar dışındaki evsel atıklar, doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla hizmet veren, bin 562 metrekarelik alana sahip Sıfır Atık Getirme Merkezi'ne, kağıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul ediliyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçeye kazandırılan birinci sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlandığını anlattı.

Köse, "Kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve cıva içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mamak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mamak Belediyesi, Sıfır Atık Getirme Merkezi ile atıkları ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika

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