Manavgat çöp tesisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Manavgat çöp tesisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine ait itfaiyeler, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü su nakil araçlarının yanı sıra Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahalede bulundu. Gün boyu devam eden yangın, gece yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin yanında yanan malzemelerin üzerinin toprakla kapatılması sonucunda sabahın erken saatlerinde söndürüldü. Yangın sırasında Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin çöp tesisi çevresinde yangının ormanlık alanlara sıçramaması için nöbet tuttuğu gözlendi.