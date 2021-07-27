Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 9 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Büyük Şelale mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 3 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çabayla söndürülen yangında 9 dekar makilik alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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