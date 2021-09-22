Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 helikopterle havadan, 5 arazözle karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanda hasar oluştuğu öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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