Son dakika haberi... ANTALYA-DRONE) Manavgat'ta son yılların en büyük yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

ANTALYA-DRONE) Manavgat'ta son yılların en büyük yangınına müdahale sürüyor

Şiddetli rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarına indi

ANTALYA - Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinden başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile hızla yayıldı. Yangının çıktığı bölge dik yamaç olması dolayısı ile müdahale helikopter ile havadan yapıldı. Şiddetli rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen yangın Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar indi. Tüm müdahalelere rağmen kontrol alınmayan yangın devam ederken, bir başka yangın haberi de Manavgat Merkez olmak üzere Sorgun, Side ve Sarılar bölgelerinden geldi.

Sarılar Mahallesi'ndeki yangının orman deposu ve odun satan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken içerisinde marangoz atölyesinin bulunduğu 4 katlı bir binada alevlere teslim oldu. Yangında birçok ev etkilendi.

İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgede ambulanslar ve sağlık ekipleri görev alıyor. Olayın, çevredeki vatandaşlar tarafından son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu söyleniyor. Yangına müdahale devam ediyor.