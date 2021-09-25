Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, orman yangınında zarar mahallelerdeki vatandaşlara ayakkabı yardımında bulundu.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve günlerce süren yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çalışma başlattı.
Yangında eşyalarını kaybeden vatandaşların ihtiyacını karşılamak isteyen polisler, erkek, kadın, çocuk olmak üzere 500 çift ayakkabı dağıttı.
Destek çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Manavgat'ta polis, orman yangını mağdurlarına ayakkabı dağıttı - Son Dakika