Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Ilıca Mahallesi'nde H.P'nin kullandığı aracı durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.