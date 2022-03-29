Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

29.03.2022 15:40
Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Ilıca Mahallesi'nde H.P'nin kullandığı aracı durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı KEPEZ'DE 100 BİN LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ KEPEZ'DE 100 BİN LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement