İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat KOM Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.Y.'nin ilçeye uyuşturucu madde getirip satacağı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada;

Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı - Son Dakika

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