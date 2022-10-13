Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı

13.10.2022 11:18
Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli jandarma, tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli jandarma, tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat KOM Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.Y.'nin ilçeye uyuşturucu madde getirip satacağı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada;

62 gram metamfetamin, 130 gram skunk esrar, 5 adet extacy, 31 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 gözaltı - Son Dakika
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