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Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı

14.08.2021 12:38

Son dakika haberlerine göre Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı Makilik alan içinden yüzlerce cam şişe çıktı -10 dönümden, 15 poşet çöp Günlerce yangınlarla mücadele eden Manavgat'ta, bir araya gelen gönüllüler, ormanlık alanda yangına neden olabilecek çöpleri topladı.

Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı

Makilik alan içinden yüzlerce cam şişe çıktı

-10 dönümden, 15 poşet çöp

ANTALYA - Günlerce yangınlarla mücadele eden Manavgat'ta, bir araya gelen gönüllüler, ormanlık alanda yangına neden olabilecek çöpleri topladı. Gönüllüler, 10 dönümlük alanda kısa sürede 15 poşet dolusu, cam şişe, ambalaj, diş fırçası hatta televizyona varan çöpler buldu.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için yardıma koşan Aktif Yaşam Merkezi ve Ağaçlandırma Adına Çalışma Derneği, Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alana atılan çöpleri toplamak için harekete geçti. Bursa ve Alanya'dan gelen gönüllüler, 10 dönümlük alan içerisinde yaklaşık 15 poşet çöp toplarken ormanlık alana atılan çöpler ise şaşırttı. Makilik alana atılmış cam şişeler, gıda ambalajı, televizyon, kolonya şişesi, diş fırçası ve kalın cam parçası gibi çöpleri toplayan gönüllüler, bu çöplerin hem doğaya zarar verdiğini hem de orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti.

Öte yandan gönüllüler, ormanlık alan içerisinde, çöp poşetiyle atılan hayvan ölüsü buldu.

"Topladığımız çöplere baktığımız zaman içler acısı"

Aktif Yaşam Merkezi kurucu üyesi İlhan Sağlam, Cam şişeleri ormanlık alana atan kişilerin farketmeden orman yangınına neden olabileceğini kaydetti.

Bursa'dan Manavgat'a ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini anlatan Sağlam, " Bursa'dan geliyorum. Tüm Türkiye'mize bu yangınlardan dolayı geçmiş olsun diyorum. Ardından sel felaketleri derken oldukça içimiz yanıyor. Yangın başladığında yerel dernek başkanımız Habip Şanlı ile irtibata geçtik. Ne yapabiliriz diye konuştuk. Öncelikle gıda, su ve ayran ihtiyacı vardı. Daha sonra itfaiye ve diğer çalışanlarımız için aklımıza gelmeyen iç çamaşırı gibi ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bizde hem ayni hem nakdi elimizden gelen yardımı yaptık. Yangınlar söner sönmez de arkadaşların yanında olmak istedik. Daha sonra da bugün bu güzel alanda temizlik yapıyoruz. Çok bir şey görünmüyor gibi gözüküyor ama topladığımız çöplere baktığımız zaman içler acısı. Orman yangınları da belki bu şekilde çıktı. Belki bu torbanın içindeki şişeyi atan arkadaşımız da bu orman yangınlarına herhalde bizim kadar üzüldü, ağladı ama farkında değil. O cam kırıkları belki de bu ateşi çıkardı. Onun için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

"10 dönümde 15 poşet çöp topladık, 100 dönüm olsa bir tırı doldururduk"

Alanya'dan Manavgat'taki orman yangınında mağdur olan aileler ve çalışanlar için yardıma geldiğini ifade eden Habip Şanlı, çöp toplayarak farkındalık oluşturmak, insanları biraz daha bilinçlendirmek istediklerini dile getirdi.

10 gündür sahada olduklarını ifade eden Şanlı, " Hayvanlarla, insanlarla, canlılarla yapılması gereken birçok şeyleri yapmaya gayret gösterdik. Şimdi de Manavgat'ımızın bir ormanlık alanını birlikte temizliyoruz. Amacımız farkındalık uyandırmak, insanları biraz daha bilinçlendirebilmek. Aslında geri dönüşüm bazında bakıldığında hatırı sayılır bir gelir kaynağı. Bir evin herhalde bir aylık mutfak ihtiyacını sağlayabilecek bir gelir kaynağını, insanlar yolun kenarlarına attığını gördük. Şuan itibari ile 15 poşet dolusu atık topladık. Bakıldığında ise maksimum 10 dönüm içerisinde bu çöpleri topladık. Sanırım 100 dönüm olacak olsa bir tır dolusu çöp toplarız. Çöpleri ise belediyemiz ile bağlantı kurduktan sonra geri dönüşüm tesislerinde tekrar ülkemize milletimize kazandıracağız. En azından bir farkındalık harekete geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı
Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı
Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı
Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı

Orman Yangınları, Manavgat, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Manavgat'ta yangın sonrası gönüllüler ormanlık alanda temizlik yaptı - Son Dakika


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