Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında evi yıkılan bir vatandaşın, enkaz altında kalan 8 bileziğinin bulunarak teslim edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan komutanlık, "Antalya Akseki'de ikamet eden ve yangın sebebiyle evi yıkılan Süleyman Amcamızın 8 bileziği, Jandarma Komandolarımız tarafından yapılan aramalar sonucunda enkaz altında bulunarak kendisine teslim edilmiştir" ifadesine yer verdi.

YANAN EVLER YIKILIYOR

Manavgat Belediyesi, çeşitli mahallelerde yangın felaketine maruz kalarak kullanılamayacak duruma geldiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımı istenen evlerde çalışmalara başlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 paletli ekskavatör, 3 kazıyıcı yükleyici, 2 yükleyici, 10 kamyon, 3 TIR ve toplam 25 kişilik ekiple, köylere ulaşarak yıkımlara başladı.

BAKANLIK BELİRLEDİ

Bakanlığın belirlemelerine göre, Karaöz'de belirlenen 74 evden 16'sı, Aksaz'da belirlenen 32 evden 15'i, Hocalı'da belirlenen 20 evden 6'sı yıkıldı. Saraçlı Mahallesi'nde de 111 yapının yıkılacağı belirtildi. Hocalı Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılacak tebliğler sonrasında yıkımların hızlandırılacağı belirtildi. Manavgat Belediyesi ekipleri, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde de 2 evin yıkımını gerçekleştirdi.

BAŞKAN SÖZEN MAĞDURLARI TESELLİ ETTİ

Manavgat Belediye Başkanı Sözen, yıkımlar sırasında mahalleleri tek tek ziyaret etti. Başkan Sözen'in, evlerin yıkımı sırasında oldukça üzgün olduğunu gözlendi. Başkan Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Manavgat Belediyesi'nin her an yangınzedelerin yanında olduğunu dile getiren Sözen, "Bakanlığın yıkım için tespit ettiği yanan evlerin yıkımlarını tebligatlar yapıldıkça gerçekleştiriyoruz. Böyle olmasını biz de istemezdik. Ne söylesek yetersiz kalıyor" dedi.