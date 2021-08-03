Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına bir yardım eli de Soma'dan uzanıyor.

Yangın bölgesinden alınan ihtiyaç bilgileri doğrultusunda toplam 954 adet ihtiyaç malzemesi Soma'dan Manavgat'a gönderildi. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup Manavgat'ta yaşanılan orman yangınları bölgelerinde çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için seferber olarak Soma Nakliyeciler Kooperatifi başta olmak üzere yardımsever vatandaşlarında desteği doğrultusunda ihtiyaç malzemeleri ile yüklü aracı afet bölgesine gönderdi.

Bu kapsamda Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere; 400 adet iç çamaşırı, 30 adet kafa feneri, 160 adet bot, 1 adet yanmaz çizme, 15 adet yangın söndürme tüpü, 16 adet powerbank, 122 adet yanmaz eldiven, 10 adet yanık kremi ve 200 adet sinekkovar sprey yardımı gönderildi. - MANİSA