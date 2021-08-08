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Son dakika haber | Manavgat'taki yangında evi zarar gören kadın yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı - Son Dakika

Son dakika haber | Manavgat'taki yangında evi zarar gören kadın yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı

08.08.2021 11:08
Son dakika haber | Manavgat'taki yangında evi zarar gören kadın yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Hatice Doğan, evinin ve eşyalarının yanı sıra dokuduğu kilimler ile çocuklarının fotoğraflarının yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Hatice Doğan, evinin ve eşyalarının yanı sıra dokuduğu kilimler ile çocuklarının fotoğraflarının yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'dan başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında yaralar sarılmaya çalışıyor. Tahliye edilen mahallelerde soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Iğrışlar Mahallesi'nde önceki günlerde yangın nedeniyle tedbir amaçlı alandan uzaklaştırılan bazı vatandaşlar, yaşananları gözyaşlarıyla izledi.

Mahalledeki evi yanan, 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Hatice Doğan da alanı terk etmek zorunda kalanlar arasında yer aldı. Söndürme çalışmalarının ardından tekrar bölgeye gelen Doğan, evinin tamamen yandığını görünce komşularına ve gelinine sarılıp gözyaşı döktü.

"Yıllarca dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptığımız evimiz yandı"

Doğan, AA muhabirine, maddi sıkıntı ve zorluklara rağmen bir dayanışma içinde evlerini yaptıklarını söyledi.

Alevlerin dağdan dakikalar içinde evine doğru geldiğini görünce çok korktuklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini aktaran Doğan, her yeri dumanlar kaplayınca bölgeden uzaklaştıklarını belirtti.

Yıllarca aynı sofraya oturdukları, anılarının bulunduğu eve alevlerin sıçradığını anlatan Doğan, "Yıllarca dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptığımız evimiz yandı. Biz bu dağlarda çok çalıştık. Geçimimizi buradan sağladık. Her şeyim yansa da ben buradan ayrılamam. Evimde hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. Yıllardır el emeği göz nuru dokuduğum kilimlerim, yorganlarım, çocuklarımın fotoğrafları yandı. Bunlar içimi parçalıyor." dedi.

Emekli maaşıyla geçindiklerini belirten Doğan, "Ömrümde böyle bir yangın görmedim. Aşırı bir rüzgar vardı. Bir anda etraf alevler içinde kaldı. Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir afet yaşadık." diye konuştu.

Hatice Doğan, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Manavgat'taki yangında evi zarar gören kadın yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı - Son Dakika


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