Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazileriyle orman arazisinin birleştiği noktada çıkan yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınırken, yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Manavgat Çolaklı Mahallesi Yağlılar mevkiinde başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen ve tarım arazileri ve ormanı birleştiği noktada çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangın vatandaşı endişelendirirken söndürme çalışmalarına Manavgat Oman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ait arazöz su tankerleri ve iş makineleri destek verdi. Yerleşim alanları zarar görmezken özellikle zeytin ağaçlarının bulunduğu alan zarar ördü Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA