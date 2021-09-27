Son dakika haber: Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çatı katında yapılan mangal yangın çıkardı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çatı katında yapılan mangal yangın çıkardı. Yangın, ilçeye bağlı Kirmanlı Mahallesi Zirve Caddesi üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişi evinin çatı katında mangal için ateş yaktı. Kıvılcımlar çatıdaki malzemeleri tutuşturunca yangın küçük çaplı yangın meydana gelirken, yoğun duman yükseldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler yapılan soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son Dakika

Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler

Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Kabine bugün toplanıyor! Gündemde, aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi var

TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı