Son dakika haber... Manisa'da 150 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 150 kök kenevir ele geçirildi.
Osmaniye Mahallesi Kızıldağ mevkisindeki ormanlık alanda, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, boyları 70 santimetreye ulaşan 150 kök kenevir bitkisi bulundu.
Ekipler, bölgede kenevir yetiştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:05 - Kaynak: AA
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