Son dakika haber... Manisa'da 21 suçtan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Polisleri görünce kaçmaya çalışan ancak, kaçamadan yakalanan A.D. dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak, belgede sahtecilik, hırsızlık gibi toplam 21 değişik suçtan araması bulunduğu öğrenildi. A.D. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MANİSA

Alaşehir İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Tren Garı karşısında bir işyerinden çıkan ve araması bulunan A.D. (42) isimli şahıs devriye gezen polisleri görünce kaçmaya başladı. gördüler. Yaklaşık 50 metre kovalamadan sonra polisler, A.D.'yi yakaladı.

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde 21 farklı suçtan aranan şahıs polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 21:52

Kaynak: İHA

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