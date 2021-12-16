Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Hasan Fatih E. (29) idaresindeki 43 KM 737 plakalı tır, önünde seyreden Selvet Ş. (59) yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Savrulan hafif ticari araç daha sonra aynı yönde seyreden T.A'nın (49) kullandığı 34 EOH 07 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler Hasan Fatih E. ve Selvet Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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