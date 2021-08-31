Son dakika haber... Manisa'da 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Kazada önündeki iki otomobili sürükleyerek başka bir tıra çarpan ve polis ekiplerince gözaltına alınan 31 K 1060 plakalı tırın sürücüsü Ali C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin savunmasında, yaklaşık 60 kilometre hızla seyrettiğini, önündeki araçlar durunca frene bastığını ancak tırdaki yaklaşık 30 tonluk yük nedeniyle aracı durduramadığını, önündeki otomobillere çarptığını söylediği iddia edildi.

Olay

Dün, İzmir- Ankara kara yolunda Erol Bekleyen'in kullandığı 45 SC 9121 plakalı tır, Alaşehir Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle duraksamış bu sırada seyir halindeki mısır yüklü Ali C. idaresindeki 31 K 1060 plakalı bir başka tır, önündeki Osman Muslu idaresindeki 35 GZ 130 ve Selahattin Sevil'in kullandığı 45 RA 3368 plakalı iki otomobili sürükleyerek duraksayan tıra çarpmıştı.

Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane olay yerinde yaşamını yitirmiş, çiftin oğulları Şevket Batuhan (18) ve Atakan Muslu (14) ile Erol Bekleyen, Selahattin Sevil, Meki Cem Kavut yaralanmıştı.