Son dakika haber! Manisa'da arazisinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi'nde M.S.'ye (65) ait arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Arazi ve eklentilerinde dedektör köpekle yapılan aramada, 3 kilo 370 gram esrar, 151 gram kenevir tohumu, elektronik hassas terazi ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arazi sahibi M.S. gözaltına alındı.