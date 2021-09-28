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Son dakika haber! Manisa'da arazisinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Manisa'da arazisinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

28.09.2021 22:48
Son dakika haber! Manisa'da arazisinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi'nde M.S.'ye (65) ait arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Arazi ve eklentilerinde dedektör köpekle yapılan aramada, 3 kilo 370 gram esrar, 151 gram kenevir tohumu, elektronik hassas terazi ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arazi sahibi M.S. gözaltına alındı.

Son dakika haber! Manisa'da arazisinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Şehzadeler, Uyuşturucu, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Manisa'da arazisinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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